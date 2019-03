Nuova nave di profughi in arrivo sul caso Diciotti

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) A poche ore dal voto su Matteo Salvini per il, unadella ong italiana Mediterranea Saving Humans, con 49a bordo, è inverso le coste italiane. Una situazione che infastidisce non poco il ministro dell'Interno. Da una parte per il suo leitmotiv sugli sbarchi zero. E dall'altra, soprattutto, perché unatensione con una ong davanti ai porti italiani potrebbe riaccendere le tensioni e i malumori nel momento in cui Palazzo Madama dovrà decidere se mandarlo a processo davanti al tribunale dei ministri.Insomma Salvini sente puzza di bruciato. Sembra dunque non arrivare al'annuncio del Viminale su una direttiva per i salvataggi in mare. La priorità, spiega il ministero dell'Interno, "rimane la tutela delle vite, ma subito dopo è necessario agire sotto il coordinamento dell'autorità nazionale ...

