Ciclismo Più di 1500 partecipanti alla Gran Fondo Davide Cassani

Ciclismo - Vincenzo Nibali e il futuro : lontano il rinnovo con la Bahrain-Merida - Trek-Segafredo più vicina? : Vincenzo Nibali sta disputando la Tirreno-Adriatico, oggi ha dato dei segnali interessanti dopo aver deluso nella cronometro a squadre d’apertura e si sta preparando in vista del Giro d’Italia ma non bisogna dimenticare che lo Squalo sta anche trattando per il contratto del 2020. Il siciliano è infatti in scadenza con la Bahrain Merida ed è molto corteggiato dalla Trek Segafredo, le ultime indiscrezioni riportate ...

Ciclismo - a tutto Viviani : “battere Sagan non era scontato - sarà il rivale più pericoloso alla Sanremo” : Lo sprinter italiano ha parlato non solo della sua vittoria nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, ma anche delle sensazioni in vista della Sanremo Prima vittoria in stagione per Elia Viviani, riuscito a prendersi la terza tappa della Tirreno-Adriatico dopo uno sprint pazzesco. Niente da fare per Sagan e Gaviria sul traguardo di Foligno, tagliato per primo dal corridore della Deceuninck-Quick Step a velocità supersonica, insostenibile ...

Ciclismo - Peter Sagan : “Ho perso quattro chili - ogni anno è più dura. La Sanremo - facilissima e difficilissima” : Peter Sagan è uno dei big presenti alla Tirreno-Adriatico che è scattata ieri a Lido di Camaiore con una cronometro a squadre, il tre volte Campione del Mondo sta cercando di recuperare dal malessere che lo ha colpito durante il ritiro di Sierra Nevada e ha parlato del suo stato di forma in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Pian piano va meglio, credo che ogni giorno farò un passettino e già va bene che in questa ...

Ciclismo - doping Preidler confessa L errore più grande della mia vita : GRAZ - Nuovo scandalo doping nel mondo del Ciclismo. Si allarga infatti lo scandalo che rischia di travolgere l'Austria. Dopo i casi dei fondisti ai Mondiali di Seefeld e dell'arresto dell'ex medico della Gerolsteiner, il tedesco ...

Ciclismo su pista - Filippo Ganna : “L’oro mondiale più difficile. La Roubaix mi affascina” : Tre titoli iridati nell’inseguimento individuale nel Ciclismo su pista. Filippo Ganna con il trionfo di Pruszkow, in terra polacca (dove per due volte ha sfiorato il Record del Mondo della specialità), si è confermato uno dei padroni dei Velodromi internazionali. Il piemontese è il numero uno della disciplina: dopo Londra e Apeldoorn (2016 e 2018), è arrivata la terza medaglia d’oro, alla quale si debbono aggiungere ovviamente i ...

Peter Sagan non ha dubbi : “nella vita è certo solo che dobbiamo morire - ci sono cose più importanti del Ciclismo” : Peter Sagan si sente più tranquillo e meno ‘obbligato’ a dimostrare il suo valore: lo slovacco convinto che nella vita esistano cose più importanti del ciclismo Dopo tre titoli iridati, sei maglie verdi conquistate al Tour de France e le oltre cento vittorie complessive ottenute in carriera, Peter Sagan sente di avere meno pressione su di se. Il leader della Bora-Hansgrohe, intervistato da ‘Ciclismo a Fondo’, ha ...

Ciclismo - Tour of Oman – Lutsenko ha una marcia in più : il kazako si prende la 5ª tappa : Alexey Lutsenko conquista la 5ª tappa del Tour of Oman: il capitano dell’Astana chiude davanti a Greiller e Pozzovivo Il Tour of Oman prosegue nel segno di Alexey Lutsenko. Il capitano dell’Astana si prende la 5ª tappa, i 152 km che hanno portato da Samayil a Jabal Al Akhdhar, dominando sulla Green Mountain e ipotecando il successo finale. Il ciclista kazako ha concluso la corsa in maniera magistrale, beffando negli ultimi 100 metri ...

Ciclismo - Zabel : i metodi di allenamento con più intensità e il futuro dei freni a disco : Reduce da una stagione da dimenticare, la Katusha Alpecin ha cercato di dare una svolta al suo futuro inserendo nuove figure nel suo staff tecnico in vista del 2019. Particolarmente importante è il nuovo ruolo assunto da Erik Zabel, l’ex corridore tedesco che in carriera ha vinto più di 150 corse e che quest'inverno è stato nominato Performance Manager. Zabel è quindi il responsabile delle prestazioni del team e deve occuparsi sia della ...

Ciclismo : i 10 corridori più pagati del 2019 : È Peter Sagan il ciclista più pagato al mondo, col suo stipendio annuale arriva infatti a percepire 6 milioni di euro. Di seguito l'elenco degli altri 9 ciclisti più pagati dell'anno 2019.

Ciclismo - Victor Campenaerts : “Sono in Africa da più di un mese e non ho avuto nessun controllo antidoping” : Uno sfogo da parte di Victor Campenaerts ad Het Nieuwsblad: “Sono uno dei migliori cronoman al mondo, vado in un paese esotico, è un mese che sono qua, ma nessun è ancora venuto a controllarmi. Qualcuno potrebbe pensare che sono qui per scappare dai controlli ma io ho scritto una lettera, con la mia localizzazione precisa e con scritto ‘Venite a controllarmi per favore‘”. Ha del clamoroso quello che sta accadendo, con un corridore che ...

La Sicilia sempre più al centro del Ciclismo World Tour : ufficiale il ritorno del Giro d’Italia nel 2020 e addirittura la “Grande Partenza” del 2021. Torna anche l’epico “Giro di Sicilia” : Grandissime novità per i Siciliani appassionati di Ciclismo: il futuro della Sicilia è sempre più a due ruote, importanti finanziamenti per inserire il Giro di Sicilia nel World Tour e per appuntamenti storici col Giro d’Italia Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere il Giro di Sicilia inserito del World Tour UCI. Ben presto si potrà assistere ad uno spettacolo vero e proprio per tutti gli amanti del ...

Ciclismo - l’Associazione Ciclisti lancia una petizione : chiesta più sicurezza sulle strade e sanzioni severe : L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani ha lanciato la petizione “Siamo sulla stessa strada: rendiamola sicura” con lo scopo di tutelare coloro i quali utilizzano la bicicletta per spostamenti quotidiani o per attività sportiva. Nel ricordo di Michele Scarponi, la ACCPI ha deciso di fare sentire la propria voce dopo tanti appelli rimasti inascoltati e invita a firmare la petizione pubblicata su change.org. In Italia il ...

Ciclismo - rivoluzione in Rai : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico. E i diritti per il Giro d’Italia… : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico durante le telecronache di Ciclismo sui canali Rai. Il Campione Olimpico di Atlanta 1996 aveva incominciato la sua carriera col network pubblico nell’ormai lontano 2003, subito dopo aver appeso la bicicletta al chiodo, e nel corso degli anni aveva preso sempre più spazio fino a formare l’affiatata coppia con Francesco Pancani. Il nuovo piano editoriale di RaiSport non prevede più ...

Ciclismo - Silvio Martinello non è più il commentatore tecnico di Rai Sport : È tempo di grandi cambiamenti in casa Rai Sport. Da qualche mese la testata Sportiva della Tv nazionale ha un nuovo direttore, Auro Bulbarelli, e recentemente sono stati eletti anche i sei vicedirettori. L'azienda televisiva di Stato sta ancora trattando con RCS Sport per poter acquisire i diritti del Giro d'Italia e delle altre corse italiane più importanti, dalla Tirreno alla Sanremo. Se si arriverà ad un accordo non ci sarà più, però, Silvio ...