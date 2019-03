Cadillac CT5 - Svelata la berlina che sostituisce le ATS e CTS

quattroruote

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il prossimo Salone di New York (17-29 aprile) ospiterà il debutto della nuovaCT5, unafondamentale per la nuova strategia del marchio statunitense. La quattro porte, infatti, avrà il compito di sostituire ben due modelli, la più piccola ATS e la più grande CTS: arriverà nelle concessionarie americane nei prossimi mesi in due differenti allestimenti, Sport e Luxury.Quattro cilindri o V6. Lo stile della nuova CT5 evolve le linee della sorella maggiore CT6, a partire dalle luci diurne anteriori derivate dalla concept Escala, proponendo però dei dettagli personali. Sotto alla muscolosa carrozzeria è presente una versione evoluta della piattaforma Alpha che sarà proposta sia con trazione posteriore, sia con quattro ruote motrici. I clienti potranno scegliere due differenti motorizzazioni, entrambe abbinate a un cambio automatico a dieci rapporti: a listino ...

