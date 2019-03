Aggredito in strada | grave artista

ilfogliettone

(Di lunedì 18 marzo 2019) Un pugno in pieno volto che lo ha fatto cadere a terra, sbattendo con forza la testa sull'asfalto.ieri sera a Roma Umberto Ranieri,53enne di origini abruzzesi. L'uomo e' stato soccorso in gravissime condizioni a Largo Preneste, alla periferia della Capitale. E' stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata ed e' in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione Torpignattara e della compagnia Casilina che stanno indagando sull'accaduto per risalire al responsabile.Dai primi accertamenti sembra che l'stava parlando con alcuni giovani e uno di questi, improvvisamente, lo ha colpito con un violento pugno in pieno volto facendolo cadere. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze per capire il motivo dell'aggressione che, al momento, non sembra essere preordinata. Ancora da stabilire se dietro quel pugno ci siano motivi privati o una ...

