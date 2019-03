Famiglia | Salvini | “I bambini hanno diritto a una mamma e un papà | le adozioni devono

meteoweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2019) “Per me ognuno a casa sua fa quello che vuole. Per me sono strumenti di tortura gli studi di settore. Io combatterò finché campo contro l’utero in affitto e iin vendita. Ognuno nella sua vita privata fa ciò che vuole ma per quello che mi riguarda un bambino haad avere unae un papa’ e ad essere adottato da unae un papa‘”. Lo afferma il vicepremier Matteoospite di Domenica Live, su Canale 5. “Da ministro sto lavorando per rendere più veloci e meno costose leper gli italiani che aspettano di adottare un figlio“, ha precisatoL'articolo: “Ia unae un, leessere più veloci e meno costose” Meteo Web.

