Marotta | «Luciano Spalletti non è in bilico Testa al 4° posto»

Luciano Moggi - un consiglio - non richiesto - a Beppe Marotta : cosa manca alla tua Inter : C' è tanto orgoglio in questo Chievo che lotta per non soccombere al risucchio della serie B. Tuttavia, non basterà a colmare le lacune di una squadra dapprima inadeguata e poi anche smantellata in ...

Luciano Moggi - un consiglio (non richiesto) a Beppe Marotta : cosa manca alla tua Inter : C' è tanto orgoglio in questo Chievo che lotta per non soccombere al risucchio della serie B. Tuttavia, non basterà a colmare le lacune di una squadra dapprima inadeguata e poi anche smantellata in corsa. Ecco perché la Roma, seppur a tratti da rivedere in fase difensiva, dilaga e si porta al quarto