Compagnia Etiope:analisi resti? 6 mesi

Potrebbero durare fino a 6le procedure per l'identificazione delle 157vittime dell'incidente del Boeing 737Max 8 precipitato in Etiopia domenica scorsa. Lo dice l'Ethiopian Airlines. "I risultati dell'del Dna saranno annunciati approssimativamente in 5 o 6dopo aver prelevato i campioni", afferma lain una nota trasmessa ai parenti delle vittime. Sulle cause dell'incidente "serve un'approfondita e un tempo considerevole per arrivare a conclusioni concrete",dice il ministro Trasporti.(Di sabato 16 marzo 2019)

