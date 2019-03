Alla Shiffrin l' ultimo slalom

Sci - maltempo a Sochi : niente SuperG. Coppa del Mondo Alla Shiffrin : REGINA DELLE NEVI - Sarebbero state otto le gare al termine della stagione, ma con l'annullamento di uno dei due SuperG Mikaela Shiffrin si conferma campionessa del Mondo per il terzo anno ...

Sci Alpino – Coppa del mondo - cancellato il supergigante femminile a Sochi : titolo Alla Shiffrin per il terzo anno di fila : cancellato e posticipato a domenica 3 marzo il supergigante femminile di Sochi. Shiffrin vince aritmeticamente la Cdm Continua a imperversare la neve nella località di Sochi, sede delle Olimpiadi Invernali 2010. Dopo e cancellazioni delle prove nei giorni scorsi e il cambio di programma obbligato con la cancellazione della discesa di sabato, sostituita da un supergigante, è arrivata anche la cancellazione del supergigante, posticipato ...

Sci alpino - Slalom femminile Mondiali 2019 : Holdener al comando - Shiffrin e Vlhova inseguono. Azzurre lontanissime dAlla vetta : Ci si aspettava Shiffrin o Vlhova ed invece c’è Wendy Holdener al comando della prima manche dello Slalom femminile dei Mondiali di sci alpino ad Are. Ottima prova dell’elvetica, amante di questo pendio, che ha fatto la differenza poco prima dell’imbocco della parte finale e gestendo poi al meglio un’insidiosa quadrupla. Holdener ha chiuso con il tempo di 57”08 ed ora nella seconda manche andrà a caccia di quella ...

Mondiali - Goggia argento in SuperG. L'oro Alla Shiffrin per 2 centesimi : Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'argento nel SuperG femminile ai Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia. La medaglia d'oro è andata all'americana Mikaela Shiffrin con il tempo di 1.04.89, davanti ...

Sci - slalom donne a Maribor - Shiffrin padrona a metà gara : dà 1' Alla Vlhova : Mikaela Shiffrin è in testa dopo la prima manche dello slalom di Maribor, ultima gara di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di Are al via martedì. La statunitense, 55 centri in Coppa del Mondo dopo la maldigerita vittoria ex aequo con Petra Vlhova nel gigante di venerdì, ha imposto alla slovacca un secondo netto di distacco. Terza a metà gara la svedese Swenn-Larsson, a 1'09. Essere ...