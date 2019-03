Una via per Almirante a Verona | Pd chiede intervento di Salvini

Cina - Via della seta : da Palazzo Chigi nessUna modifica al memorandum : ... approvato questa mattina nel corso del vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'economia Giovanni Tria e ...

Cina - Via della seta : da Palazzo Chigi nessUna modifica al memorandum : ... approvato questa mattina nel corso del vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'economia Giovanni Tria e ...

Sfondano il muro di Una gioielleria : portano via solo dei rosari : BACOLI. Tentato furto la notte scorsa ad una gioielleria nella zona del viale Olimpico, strada che collega il centro cittadino con la zona di Cappella e Fusaro. A notte praticamente inoltrata la banda ...

Vergogna via Duomo - la via dei Musei diventa Una discarica a cielo aperto : Gli appelli lanciati dai cittadini e da esponenti della politica locale - di recente anche il consigliere comunale dei Verdi Marco Gaudini ha fatto sentire la sua voce contro il degrado della strada ...

Consob - l’Anac dà il via libera alla nomina di Paolo Savona : nessUna incompatibilità : nessuna incompatibilità: l’Anac dà l’ok alla nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob. L’ormai ex ministro per gli Affari europei aveva già ricevuto il via libera della commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato e la sua carica era stata deliberata il 7 marzo scorso dal consiglio dei ministri. L’autorità anti-corruzione si doveva esprimere sulla possibile incompatibilità per il fatto che Savona in ...

Nina Moric sui social invia Una frecciatina a Corona e alla D'Urso : 'Non so chi siano' : La partecipazione di Fabrizio Corona a 'Live, Non è la D'Urso' , ha fatto molto discutere, al punto che un utente del web ha domandato a Nina Moric, ex moglie di Corona, la sua opinione in merito. La modella croata ha scritto di non sapere chi siano Corona e Barbara D'Urso, conduttrice del programma. Non si sa se l'ex moglie di Fabrizio abbia voluto ironizzare per evitare la domanda oppure sia stata volutamente pungente nei confronti di Corona ...

Ferrarini - via libera del TribUnale di Reggio Emilia al concordato preventivo : Prima azienda italiana a produrre il prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti, Ferrarini è, inoltre, considerato il brand ambasciatore dell'Italian Food Philosophy nel mondo. Il Gruppo Pini , ...

Viaggi di istruzione - mandare in gita i più meritevoli non sarà Una soluzione a costo zero : Ragazzi come Lorenzo, che si calano da un balcone per evadere un divieto, accidentalmente cadono e si fanno male, sono l’incubo degli insegnanti che li accompagnano in gita. Loro (gli insegnanti), si prendono una grande responsabilità verso i ragazzi, verso le loro famiglie, verso la scuola. Anche se hanno fatto tutto quello che potevano, vivono un comprensibile senso di responsabilità e di colpa quando accade qualcosa, che condizionerà il ...

Caos Brexit - il Parlamento al voto per rinviare l’uscita. Tusk : Ue favorevole a Una lunga proroga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo...

Una Vita anticipazioni : SILVIA REYES bacia ARTURO ma… : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita vi abbiamo parlato dell’ingresso dell’affascinante SILVIA REYES (Elia Galera): fin da subito, la donna cercherà di avvicinarsi in ogni modo all’arcigno ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) e sembrerà nascondere delle motivazioni ben precise… Come prima cosa, è giusto ricordare ai nostri lettori che SILVIA entrerà in contrasto con ARTURO quando, a sorpresa, ...

Verona - Una via dedicata a Giorgio Almirante : Il primo firmatario è un consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Le comunità ebraiche: "Contrario ai valori di libertà e all'antirazzismo della Costituzione"

Alpine : al via l’Ice Driving Experience - 15 fortUnati clienti hanno partecipato al corso di guida su ghiaccio [GALLERY] : Alpine: al via l’ Ice Driving Experience Groupe Renault è lieta di annunciare che il 9 e 10 Marzo presso il ghiacciodromo di Livigno (SO) è stato organizzato da Alpine Center Italia il primo corso di guida su ghiaccio, in collaborazione con la società PFA Racing. A partecipare al corso sono stati 15 clienti che, grazie ad un team di professionisti ed esperti del settore, hanno potuto testare e sfruttare le potenzialità del veicolo in ...