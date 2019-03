Mutazione è un gioco che si concentra sulla narrazione con uno stile particolare

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019)è un titolo piuttosto peculiare che ci narra un'avventura prediligendo dialoghi interessanti, storie d'amore intrecciate come nelle telenovelas e altro ancora.Come riporta Rockpapershotgun, ilè stato presentato con un interessante trailer, che possiamo vedere qui di seguito:La storia tratta della distruzione di un villaggio vacanze nel quale, in seguito alla caduta di un meteorite, è rinata una comunità di sopravvissuti. Ilci condurrà, attraverso la, in intrecci misteriosi e a contatto con segreti sopiti, mentre dovremo salvare tutti da una strana entità oscura.Leggi altro...

