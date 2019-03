Formula 1 e MotoGP | i freni parlano italiano

gqitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019) Nel motorsport uno dei componenti più importanti ma a volte sottovalutati sono i. Quando si parla di velocità, quasi sempre si evidenzia tutto quello che si per aumentarla mentre si tende a dare per scontato quello che succede quando bisogna diminuirla. Ma, in verità, ogni pilota sa quanto sia imprescindibile poter contare su un ottimo impianto frenante. Brembo non ha rivali nel settore ed equipaggia moltissimi nelle massime categorie delle due e delle quattro ruote. La1 riparte per il nono anno consecutivo dal GP Australia. Dal 14 al 17 marzo l’Albert Park Circuit di Melbourne ospita il 1° appuntamento del Mondiale 2019. Una pista cittadina che solitamente è aperta i grande parte al traffico cittadino. Dunque l'asfalto è scivoloso ad inizio week-end. Con il passare delle sessioni, l’asfalto si gomma sempre più, aumentando anche le prestazioni in frenata: nel 2018 dalle ...

bicimagazineit : Antonio Giovinazzi è l’ultimo innesto nella schiera di ambassador Wilier Triestina che conta i piloti di MotoGp Jor… - marcoasfalto : RT @Graftechweb: L’Organizzazione Mondiale per la sanità vieta il tabacco per F1 e MotoGP - Messi98Joe : RT @Graftechweb: L’Organizzazione Mondiale per la sanità vieta il tabacco per F1 e MotoGP -