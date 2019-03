Bruxelles più morbida | Pronti a dare più tempo

L’Italia vista da Bruxelles un anno dopo il 4 marzo : imprevedibile e isolata - più vicina ai Paesi dell’Est : Per decenni l'’talia è stato un partner prevedibile, magari afflitto da debolezze endemiche, ma le cui scelte in Europa erano intuibili e si iscrivevano nell'ottica di una maggiore integrazione. Oggi non è più così. A un anno dalle ultime elezioni legislative italiane, il paese è diventato a Bruxelles un fattore di incertezza. E spicca l’assenza nei consessi comunitari dei ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio: il primo ...

Più vicino a Bruxelles grazie alla Tav : C'è qualcosa di molto più grande intorno alla diatriba di governo tra la Lega e il Movimento cinquestelle sulla tav. Qualcosa di europeo. E non solo perché la linea dell'alta velocità tra Torino e Lione fa parte della piattaforma di finanziamento europea 'Connecting Europe facility' (Cef) sui progetti infrastrutturali del continente. C'è invece qualcosa di molto politico: il sì alla Tav apre a Matteo ...

Elezioni europee - Bruxelles invita Google - Facebook e Twitter ad impegnarsi di più per promuovere una informazione corretta :

Più forti in Europa per conservare l'autonomia regionale - da Bruxelles arriva l'analisi di Toma : Tra i temi trattati, i programmi futuri dell'Unione europea per istruzione, cultura, sport e giovani. Il giorno successivo, alla ripresa dei lavori del Comitato, il dibattito ha interessato il ...

Bruxelles taglia le stime di crescita dell'Italia. Giudizio più severo di quello del FMI : Shock che se, invece, si dovessero verificare potrebbero portare l'economia italiana a "spingere i mercati globali in territori inesplorati". Altro problema centrale per il FMI il debito che "resta ...

Bruxelles boccia la crescita italiana : nel 2019 +0 - 2% - è la stima più bassa : Altra doccia fredda per l'Italia: la Commissione europea sta per annunciare un taglio delle stime sul PIL allo 0,2% nel 2019. Una notizia che viene anticipata dall'Ansa e che, se venisse...

Affitti stanze alle stelle - Milano più cara Barcellona e Bruxelles : Roma, 29 gen., askanews, - Milano sul podio delle città più care d'Europa per i prezzi degli Affitti. Secondo l'indagine nelle principali destinazioni studentesche di HousingAnywhere - piattaforma web ...