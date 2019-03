Sudafrica | bimbo di 3 anni viene torturato a morte e gettato in una discarica

Sudafrica. Bimbo di 3 anni torturato a morte e buttato in una discarica. I killer hanno 7 e 8 anni : Il corpo del bambino è stato trovato vicino a una discarica a Germiston, non lontano da casa sua. I due bimbi hanno confessato di averlo legato con una corda, poi di averlo colpito con delle pietre fin quando non è morto. Ma il padre è convinto che sia coinvolto anche un adulto.Continua a leggere