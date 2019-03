Sotto con i device Huawei e Honor più vecchi | EMUI 9 beta alle porte

optimaitalia

(Di giovedì 14 marzo 2019)È arrivato il momento per idispositividi ricevere l'aggiornamento ad9, già realtà a bordo dei dispositivi più recenti. Dopo avervene parlato a freddo qualche settimana fa, adesso la situazione pare stia entrando seriamente nel vivo: come riportato da 'gizmochina.com', il produttore, tramite il proprio accounto ufficiale Weibo, ha fatto sapere di essere sul punto di rilasciare la nuova releaseper i seguenti dispositivi:9 Youth Edition,Play 7X,9i,Enjoy 7S ed Enjoy 8 Plus, oltre che nell'ambito di altri 5 terminali di cui non è stata fatta esplicita menzione.Il programmapubblico per tali esemplari sta per essere ufficialmente aperto, cui poi seguirà, dopo qualche tempo di test, la versione finale.9 contiene una serie di novità importanti, come il riepimento automatico delle password tramite riconoscimento ...

