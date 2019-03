' Momenti di trascurabile felicità' è un film riuscito e perfetto per Pif

Momenti di trascurabile felicità - fiaba romantica e malinconica sugli istanti preziosi di vita : Uscire dalla sala e avere il desiderio di chiamare le persone a cui vuoi bene, chiedergli come stanno, abbracciarle e baciarle come se l’essenza della vita fosse tutta in quell’istante. Momenti di trascurabile felicità, il film diretto da Daniele Luchetti, e tratto da due libercoli di Francesco Piccolo, ti fa sentire così. Una deviazione sul personale, per una volta, è d’obbligo. Nessuno è fatto di pietra. Ma soprattutto di solito quando vedo ...