Huawei Mate 30 forse avrà un doppio display | ecco come potrebbe essere

Strambissimo Huawei Mate 30? Brevetto display secondario (FOTO) : Ancora non non sono stati presentati i Huawei P30, che però riusciamo tranquillamente ad immaginare (non è difficile fare una ricostruzione di tutti i rumors emersi a partire dagli scorsi mesi per farsi un'idea dei prodotti che vedremo lanciare il prossimo 26 marzo a Parigi). Un oggetto in gran parte sconosciuto sarà il Huawei Mate 30, afferente ad una serie che si è sempre distinta, ed è riuscita spesso a fare meglio della linea P, ...

Numeri da record per Huawei Mate 20 : Numeri da recod per Huawei Mate 20. La casa costruttrice ne ha spediti 100 milioni in tutto il mondo in cinque mesi. Novità a fine mese

Huawei Mate X - il futuro dello smartphone è pieghevole : uscita - caratteristiche e prezzo : Meglio uno smarphone maneggevole, al quale, però, abbinare un tablet per poter lavorare e guardare video comodamente anche fuori da casa e ufficio, o uno smartphone più grande, ma decisamente più scomodo da portarsi in tasca? Nell'epoca del «voglio tutto e subito» la risposta di Huawei è Mate X, il primo foldable della casa cinese. Huawei Mate XSe chiuso, il device pieghevole ha uno schermo da 6.6 pollici, aperto si trasforma infatti in un ...

Smartphone Android in offerta oggi 12 marzo : HONOR 10 - Razer Phone 2 - Samsung Galaxy Note 9 - Huawei Mate 20 Pro e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Razer Phone 2, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Huawei Mate 20 Pro. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo SmartPhone Android in offerta oggi 12 marzo: HONOR 10, Razer Phone 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei Mate 20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Positiva svolta per Huawei Mate 9 dal 12 marzo : in Europa l’aggiornamento con EMUI 9 : Abbiamo finalmente riscontri incoraggianti anche qui in Europa per i non pochi utenti che sono ancora in possesso di un Huawei Mate 9. Circa un paio di settimane fa, sulle nostre pagine, abbiamo portato alla vostra attenzione il fatto che il rilascio dell'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 fosse scattato in Cina, con tutte le buone indicazioni del caso per coloro che hanno deciso di procedere con il suo acquisto qui in Italia negli ultimi ...

Huawei Mate 9 e Samsung Galaxy S8/S8+ brand TIM e Tre si aggiornano ad Android 9 Pie : Huawei Mate 9 e Samsung Galaxy S8/S8+ brand TIM e Tre ricevono l'aggiornamento ad Android 9 Pie in Europa e in Italia, accompagnato rispettivamente da EMUI 9.0 e Samsung One UI. L'articolo Huawei Mate 9 e Samsung Galaxy S8/S8+ brand TIM e Tre si aggiornano ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 : superate 100 milioni di unità spedite nel mondo : ... " In 4 mesi e mezzo, le spedizioni della serie Huawei Mate 20 hanno superato le 10 milioni di unità! Grazie al supporto, alla stima e al riconoscimento dei consumatori nel mondo. Riteniamo che ci ...

Tutto da rifare per il Samsung Galaxy Fold - il prossimo smartphone pieghevole sarà un Huawei Mate X? : Per quanto il Samsung Galaxy Fold non sia ancora stato lanciato sul mercato, già il suo successo commerciale è messo fortemente in discussione. La soluzione trovata dal produttore sudcoreano per il suo smartphone pieghevole è stata molto criticata e pure considerata meno innovativa di quella proposta da Huawei per il suo Mate X. La conseguenza è che ora proprio Samsung starebbe già lavorando ad un prototipo ben diverso di dispositivo Foldable e ...

Huawei : grande successo per i dispositivi Mate 20. 10 milioni in meno di 5 mesi : Nel vastissimo e popolato universo della tecnologia mobile, Huawei è riuscita in pochi anni a consolidare la sua posizione, facendosi strada in un settore molto competitivo ritagliandosi uno spazio importante e in continua crescita, non solo in Cina, ma anche nel resto del mondo. Questa espansione è da attribuire alla crescente qualità dei prodotti realizzati dal produttore cinese che si rivolgono praticamente ad ogni fascia di pubblico, ...

Un brevetto Samsung rivela che il suo prossimo smartphone pieghevole sarà ispirato a Huawei Mate X : Uno dei brevetti Samsung individuati da LetsGoDigital rivela come potrebbe apparire il futuro smartphone pieghevole del colosso sudcoreano, che potrebbe avere un design molto simile a quello di Huawei Mate X. L'articolo Un brevetto Samsung rivela che il suo prossimo smartphone pieghevole sarà ispirato a Huawei Mate X proviene da TuttoAndroid.

I modelli di punta della serie Huawei Mate 20 superano 10 milioni di unità spedite : Huawei ha annunciato che gli smartphone di punta della serie Huawei Mate 20 hanno superato quota 10 milioni di unità spedite in 4 mesi e mezzo L'articolo I modelli di punta della serie Huawei Mate 20 superano 10 milioni di unità spedite proviene da TuttoAndroid.

Non conosce limiti il Huawei Mate 20 : numeri record dopo 4 mesi : Un successo strepitoso quello fatto registrare da Huawei Mate 20, visti i dati sulle vendite da poco pubblicati dal produttore cinese. Prima della presentazione ufficiale della serie dei P30, attesa per il 26 marzo a Parigi, l'azienda ha deciso fosse opportuno e doveroso comunicare le informazioni relative alle spedizioni complessive dell'attuale top di gamma Mate: più di 10 milioni di unità sono state fatte recapitare, un numero che vede ...

Che numeri per la serie Huawei Mate 20 : oltre 10 milioni di unità spedite in 4 mesi! : Le ottime prestazioni di vendita sono state registrate in tutto il mondo, ma specialmente in Cina , dove la serie Mate 20 ha raggiunto un vero e proprio record , superando le vendite dei precedenti ...

Arriverà sul mercato a fine anno il nuovo Huawei Mate X : Si apre a falco, raddoppiando la sua grandezza, il nuovo smartphone Huawei Mate X. E 5G, compatibile con le nuove reti cellulari