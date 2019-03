Enrico Lo Verso è tra i concorrenti di Ballando con Le Stelle

Acireale - celebrati i funerali di Enrico - disperso in mare 8 giorni : “Nuota verso il paradiso” : Il giovane è stato sbalzato in mare da un'onda mentre si trovava in macchina insieme alla fidanzata Margherita D'Agata e all'amico Lorenzo Quattrocchi. Nessuno dei tre è riuscito a sopravvivere.Continua a leggere

Enrico Nigiotti vince il Premio Lunezia per il miglior testo con Nonno Hollywood verso Sanremo 2019 : Enrico Nigiotti vince il Premio Lunezia per il miglior testo con Nonno Hollywood. Arriva così il primo riconoscimento a una manciata di ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2019 al quale parteciperà per la prima volta in carriera nella categoria campioni che quest'anno sarà l'unica in competizione. Già dichiarate le motivazioni del riconoscimento, nelle quali si legge: "Nonno Hollywood è un racconto originale, descrittivo e suggestivo, ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari verso il rientro. Enrico Casella : “Contenuto tecnico competitivo - vedremo la risposta a Melbourne” : Vanessa Ferrari si avvicina a grandi passi al suo attesissimo rientro in gara, la Campionessa del Mondo 2006 è fuori dalle pedane da oltre un anno (la sua ultima apparizione risale alla Finale al corpo libero dei Mondiali 2017 quando si infortunò) e scalpita per indossare il body nuovamente. La nostra Leonessa vuole cospargersi di Polvere di Magnesio e rimettersi in gioco per l’ennesima volta in una carriera monumentale, non è ancora ...

Enrico Lo Verso al Teatro Ghione dal 5 al 10 febbraio con “Uno - Nessuno e Centomila” : Arriva a Roma lo spettacolo UNO Nessuno CENTOMILA, con Enrico Lo Verso, per la regia di Alessandra Pizzi. Dal 5 al 10 febbraio sul palco del Teatro Ghione l’attore palermitano darà corpo e voce ai personaggi del romanzo più celebre di Pirandello, rendendo omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi. Lo spettacolo acclamato dalla critica e dal pubblico soprattutto dei più giovani, ha di recente ricevuto a Busto Arsizio il ...

Enrico Lo Verso - tra Michelangelo e Pirandello - : Lo abbiamo intercettato mentre gira l'Italia con due spettacoli teatrali, uno di Pirandello e l'altro di Ovidio. L' INTERVISTA