La funzione di Google Maps per segnalare incidenti e autovelox è in rollout in tutto il

Prezioso rimedio anti-bufale su WhatsApp : come funzionerà la ricerca immagini su Google : Ottime notizie per chi da sempre è vittima delle bufale su WhatsApp e per chi si è prefisso, come obiettivo personale, quello di smascherare false notizie in circolazione sull'applicazione di messaggistica. Nell'ultima beta appena lanciata dagli sviluppatori. ossia la 2.19.73, c'è un'evidente traccia di uno strumento che servirà appunto per contrastare il fenomeno, attraverso la ricerca di immagini. Quante volte è capito ai nostri lettori di ...

A Messina funzione Transit su Google Maps : A Messina Google Maps ha la funzione "Transit" che fornisce agli utenti informazioni sui mezzi pubblici e sui tempi di percorrenza

Non è mai piacevole esplorare il web quando la connessione latita, ma la funzione madre di Google Chrome per questi frangenti ci viene sempre più in aiuto

Goolge Chrome consentirà presto di raggruppare le schede per organizzarle meglio e aggiungendo un sito web a un gruppo, tutti i nuovi collegamenti che aprirete dallo stesso sito web verranno aggiunti allo stesso gruppo, inoltre i gruppi di schede si sincronizzeranno su tutti i vostri dispositivi.

La versione Android di Google Chrome aggiunge il supporto per la ripresa multipla di applicazioni, in vista dell'arrivo di Android Q e degli smartphone pieghevoli.

Lo staff di The Wall Street Journal ha avuto la possibilità di provare la nuova funzione di Navigazione AR, che potrà essere attivata all'interno di Google Maps

Da quando non funzionerà più Google Plus e come scaricare tutti i contenuti pubblicati : Ci siamo davvero: Google Plus non funzionerà più in molti dei suoi aspetti fra una manciata di giorni. Della chiusura del social network di Mountain View ci siamo occupati ampiamente, riferendo ai nostri lettori pure di un stop anticipato rispetto alla prima data di agosto 2019, a causa di un grave bug riscontrato dagli esperti. Ebbene ora ci siamo davvero e già dalla settimana prossima, più esattamente dal 4 febbraio, non sarà più possibile ...

Google vuole smascherare gli indirizzi sosia - in arrivo una funzione anti truffa : Alzi la mano chi non è mai capitato su un sito con un indirizzo falso. Siti come per esempio paypall.com invece paypal.com, che hanno minime differenze nell’indirizzo rispetto a quelli autentici. Sono usati per ingannare gli utenti a cui sfugge la lettera diversa, e si ritrovano a inserire le proprie credenziali di accesso online, che vengono puntualmente rubate. Chi usa il browser Google Chrome presto potrà difendersi da queste frodi ...

Una funzione di YouTube permette ai creatori di contenuti di condividere i propri video automaticamente nei principali social network.