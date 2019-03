Inter contro l’Eintracht hai un talismano

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Inter - Skriniar : 'Contro l'Eintracht servirà concentrazione per passare il turno' : C'è acnhe Skriniar con Spalletti davanti ai giornalisti per raccontare la vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht di Francoforte. L'Inter deve vincere dopo lo 0-0 dell'andata, tra i ...

Il Milan sorride : Gattuso sarà regolarmente in panchina contro l'Inter : Il Milan può tirare un sospiro di sollievo: Gennaro Gattuso non è stato squalificato dal Giudice Sportivo e sarà regolarmente al suo posto in panchina nel derby di domenica contro l'Inter di Luciano ...

Inter : ci sarebbe un patto dello spogliatoio contro Icardi - si attendono spiegazioni : Il cosiddetto caso Icardi non sembra essere vicino ad una soluzione definitiva. Anzi. Sembrerebbe che, vista la testarda volontà dell'ex capitano nerazzurro di non voler partecipare agli allenamenti o di scendere in campo con i compagni, questi si siano messi d'accordo e avrebbero concluso un vero e proprio patto per poter fare a meno del numero 9, forse definitivamente. Nel frattempo, la società nerazzurra attraverso l'Amministratore Delegato ...

Inter - allerta per il ritorno contro l'Eintracht : in arrivo ultras laziali e atalantini? : Sono oltre 13 mila i tifosi dell' Eintracht Francoforte attesi a Milano per la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro l' Inter . Secondo La Gazzetta dello Sport , i tedeschi potrebbero essere spalleggiati dai tifosi dell' Atalanta , mentre dall'altra parte i nerazzurri potrebbero ricevere il sostegno di quelli della Lazio . Il rischio di scontri è ...

La figlia di Luke Perry contro gli haters : "Un processo al mio lutto : non starò in camera a piangere solo perché lo dice Internet" : La morte di Luke Perry ha scioccato il mondo intero e provocato un'ondata di cordoglio che per giorni ha scosso il web, ma non solo. La tragica e prematura scomparsa dell'attore ha fatto in modo che i riflettori si accendessero sulla famiglia di quest'ultimo, in particolare sui figli: la 18enne Sophie e il 21enne Jack.Purtroppo ai ragazzi non sono giunti soltanto messaggi di vicinanza, come dimostra la reazione della secondogenita dell'attore di ...

Inter - patto contro Icardi e parte la caccia all'erede sul mercato : i nomi : Come si legge sul Corriere dello Sport , sul taccuino dei dirigenti Interisti ci sono i nomi di Dybala , Juventus,, Dzeko , Roma,, Jovic , Eintracht Francoforte,, Lukaku , Manchester United, e ...

Doping - blitz contro traffico Internazionale : Maxi blitz del reparto operativo del comando dei carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, coadiuvato da oltre 200 militari dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Enna e in tutto il ...

A Verona il raduno della Internazionale della Controriforma. Diciamo "No pasarán" : Associazioni per i diritti umani, movimenti delle donne e pro gender, sigle studentesche e sindacali, la splendida piazza di Milano contro il razzismo, il 15 marzo ragazze e ragazzi per l'ambiente.E allora diamoci tutte e tutti un appuntamento anche a Verona per dire: No pasarán, non passerà la Controriforma.Perché è chiaro a tutti cosa sarà dal 29 al 31 marzo a Verona il Congresso mondiale delle famiglie. Quel ...

Fake news sui vaccini : ecco le contromisure di PInterest - YouTube - e Facebook : Come riporta il quotidiano britannico 'The Guardian' , e come confermato dalla responsabile per la politica globale di Menlo Park, Monika Bickert, verranno eseguiti dei controlli sulle notizie ...

Probabili formazioni Inter Spal/ Quote : Handanovic contro Viviano - Serie A - : Probabili formazioni Inter Spal: Quote, le ultime notizie su moduli e titolari per la partita della 27giornata di Serie A a San Siro, oggi 10 marzo,.

Inter - la conferenza di Spalletti alla vigilia dell’importante match contro la Spal : Ha appena parlato in conferenza stampa il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di domani alle 15 contro la Spal. Tanti i temi toccati dal mister nerazzurro, ecco nel dettaglio le sue dichiarazioni. Sulle recenti prestazioni della sua squadra, Spalletti dichiara: “A Cagliari siamo stati sotto livello, a Francoforte abbiamo fatto ampiamente il nostro dovere. I risultati da qui in avanti saranno ...

Inter - scelte obbligare per Spalletti contro la Spal : Fuori Icardi, Vecino, Nainggolan e Perisic, si rivedranno dal primo minuti - secondo La Gazzetta dello Sport - Cedric, Miranda e Dalbert, che comporranno il quartetto di difesa davanti ad Handanovic. ...

Inter - Icardi potrebbe tornare a disposizione nel derby contro il Milan : In casa Inter il caso Icardi continua a tener banco nonostante all'orizzonte ci sia il match di campionato contro la Spal, in programma domani alle ore 15 allo stadio Meazza. Gara importante per i nerazzurri, che non possono più sbagliare dopo il pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta subita contro il Cagliari. Match a cui non prenderà parte ancora una volta il centravanti argentino che anche ieri si è allenato a parte. Nonostante il ...