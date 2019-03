Sul web impazza la ' nuvola a mensola' comparsa a Pescara

Il figlio di Elisabetta Gregoraci preso di mira Sul web : "È vergognoso" : Elisabetta Gregoraci , tornata a Made in Sud come guest star , sta vivendo un momento d'oro: ha un film in uscita con Mimmo Calopresti e, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, ha ritrovato ...

Isola dei famosi : il silenzio di Alessia Marcuzzi su Fogli scatena le polemiche Sul web : È tutto pronto per la nona puntata dell' Isola dei famosi , che Canale 5 trasmetterà oggi 11 marzo in prima serata. Si tratta dell'appuntamento più atteso di questa edizione, caratterizzata da ascolti insoddisfacenti e costanti polemiche . L'ultima di esse riguarda l'intervento di Fabrizio Corona, avvenuto lo scorso anno attraverso un video diretto a Riccardo Fogli . In esso, l'ex re dei paparazzi ha informato il cantante del tradimento della moglie ...

Duma approva legge contro fake news Sul web : La Duma ha approvato in terza e ultima lettura il ddl che vieta la diffusione di fake news su internet. La norma prevede il divieto di pubblicazione sui "media online" e nelle reti "d'informazione e telecomunicazione" di "notizie non verificate presentate come fatti" e da' il potere alle autorita' - tramite l'autorita' per le telecomunicazioni - di bloccare le testate che non "rimuovono immediatamente" i contenuti giudicati come fake news. Lo ...