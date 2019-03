Smog | l’inquinamento uccide 9 milioni di persone all’anno | più delle sigarette

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Uno studio pubblicato sull’European Heart Journal rivela che l’inquinamentopiù del tabacco. Dai dati sembrerebbe che l’inquinamento possa fare addirittura il doppiovittime rispetto a quanto stimato finora. Circa 9nel mondo in un anno, pari a 120 morti ogni 100 milacontro leche uccidono poco più di 7diin un anno. Dallo studio condotto da Thomas Muenzel, dell’Universita’ di Mainz, in Germania è inoltre emerso che le morti da inquinamento sono nel 40-80% dei casi per malattie cardiovascolari (CVD). Guardando ai singoli paesi l’Italia si scopre tra quelli con piu’ vittime in Europa occidentale, dopo la Germania che ha un tasso di morte per inquinamento di 154 per 100.000 (pari a una riduzione di aspettativa di vita per la popolazione di 2,4 anni in media), 136 vittime diper 100 mila ...

