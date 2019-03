Salvini | noi a favore della Tav

Salvini ai 5S 'Avanti con le grandi opere'. Conte 'Ma noi non abbiamo bloccato nulla' : POLICORO, Matera,. 'C'è bisogno di fare presto e di fare bene: ci sono 300 cantieri fermi in Italia perché, evidentemente, chi ha governato prima ha dormito. Io sono pronto a votare lo 'sblocca-...

Paola Taverna al Fatto : "Ma Salvini dove va? Sempre da noi dovrà passare" : Non crede che M5S sia a fine corsa. Non crede che la Lega voglia tornare con Silvio Berlusconi. Non crede, in altre parole, a una crisi di Governo. Paola Taverna, in un'intervista al Fatto Quotidiano, non nasconde la sua "sorpresa dalla piega che ha preso la situazione", ma resta fiduciosa che "la crisi non ci sarà"."Non posso pensare che Matteo Salvini faccia cadere il Governo sul Tav, non vedo che convenienza avrebbe sul piano ...

Tav - Di Maio : “Di Maio : “Salvini minaccia crisi? Irresponsabile”. E Castaldo : “Noi azionisti di maggioranza del governo” : “Salvini minaccia la crisi sul Tav? Sono sbalordito, abbiamo solo chiesto la ridiscussione integrale dell’opera, come previsto dal contratto. E cosa fa il leader della Lega? minaccia pure di far cadere il governo? Irresponsabile“. A rivendicarlo è stato Luigi Di Maio, al termine dell’assemblea congiunta con i parlamentari M5s, dopo che il ministro dell’Interno, per la prima volta, non aveva escluso di chiudere ...

Berlusconi : noi al governo con Salvini I numeri ci sono. Se no subito al voto : Intervista di Affaritaliani.it al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Se il governo Conte andasse in crisi quale soluzione secondo lei sarebbe auspicabile? "Quello che chiediamo dal principio della legislatura. Un governo coerente con il voto degli italiani, che hanno assegnato la maggioranza relativa al centro-destra..." Segui su affaritaliani.it

Governo - Prodi : 'Salvini razzista? Sì - se dice che noi siamo diversi da altri. M5s dovrebbe studiare di più' : Matteo Salvini è razzista? 'Sì. Nel senso che quando dici ' noi siamo diversi dagli altri ', dici anche questo. Mentre noi siamo una parte di mondo, con una grande cultura, una grande civiltà che dobbiamo custodire, ma con la cultura e non con l'odio'. Ha risposto così l'ex premier, Romano Prodi , durante una lunga intervista trasmessa a '...

Grillo contro la manifestazione antirazzista di Milano. Un altro Salviniano tra noi : Il penoso quanto inopportuno esercizio di benaltrismo (“Razzismo? Ma parliamo di poveri e di Tav…”), esibito da Beppe Grillo dopo la marcia dei 200mila a Milano sabato scorso, evidenzia ancora una volta, se ce n’era bisogno, quale sia la personalità vera del padre spirituale dei pentastellati; il movimento che annunciava la catarsi disintermediata della nostra asfittica democrazia e l’entrata nel regno di Gaia. Se gratti il comico ...

Legittima difesa - Salvini il finto tonto : non riesce a fermare i cattivi e così delega noi a farlo : Un pregiudicato per reati di droga, sotto l’effetto di stupefacenti, investe e uccide marito e moglie e ferisce gravemente i loro due figli. Il pregiudicato è marocchino, ha il permesso di soggiorno e c’è la certezza che sia un delinquente. Il ministro dell’Insicurezza pubblica, della Paura e della Propaganda, sforna in dieci minuti un disegno di legge che aumenta le pene per gli spacciatori. Il testo, che è una boutade propagandista, è ottimo ...

Salvini : rispetto per le primarie del Pd - ma ora tocca a noi : La manifestazione antirazzista? "In Italia non c'è nessun razzismo, conosco tutti i numeri" e le primarie del Pd "le rispetto, ma ora tocca a noi. In 10 anni la loro partecipazione si è dimezzata". Per quanto riguarda invece la Tav, "va fatta e ho fiducia in Conte". È la sintesi di un colloquio del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, con il quotidiano 'La Stampa'. "Renzi, Boschi e Prodi - continua Salvini sulla ...

Tav - Salvini : 'Per noi va fatta - abbiamo piena fiducia in Conte' | : Il vicepremier leghista è fiducioso che sulla Torino-Lione l'esecutivo troverà una soluzione. Domani a Torino vertice del M5s con Di Maio e Casaleggio. Mentre i governatori di Piemonte e Lombardia ...

Tav - Salvini : "Piena fiducia in Conte - per noi l'opera va fatta" : "Io fin dall'inizio ho sempre sostenuto che queste sono scelte le deve fare la politica ma se l'unico mezzo per far sentire la nostra voce è il referendum, sono disponibile a seguire l'esempio di ...