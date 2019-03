LE VIGNETTE SUL PAPA DI SULLO IN MOSTRA AD ASSISI

Gorizia - Ilaria Cecot ' VIGNETTE e insulti sessisti. Per colpa degli hater sono finita in ospedale' : ROMA - 'Ho fatto gli screenshot delle vignette che mi hanno dedicato. Manganelli verdi qua e là, seni enormi, calze a rete, gesti sessuali. Tutto salvato e consegnato al mio avvocato'. Ilaria Cecot , ...

Gorizia - Ilaria Cecot : "VIGNETTE e insulti sessisti. Per colpa degli hater sono finita in ospedale" : L'ex assessora provinciale di sinistra racconta il suo incubo: "Dileggiata anche per il legame, ora finito, con un leghista"