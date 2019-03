Il maltempo si sposta a Sud con piogge | temporali | neve e colpi di vento forte

maltempo - al via i fondi : “Positiva la risposta del Governo” : “Sono assolutamente soddisfatto, visto e considerato che abbiamo gia’ visto la prima ripartizione dei 2,6 miliardi che per noi cubano circa 750 milioni, dopodiche’ naturalmente c’e’ tutta la grande partita del progetto da 11 miliardi e sembra di capire che siano risorse vere. L’appello che faccio e’ che si riesca a ‘portare a casa’ anche gli 800 milioni ottenibili dalla Bei e parta un vero e ...

maltempo Campania : a Napoli disposta la chiusura di scuole - parchi e cimiteri : L’Amministrazione comunale di Napoli ha emesso ieri un’ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di oggi la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini. La cittadinanza è invitata a limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari. In mancanza di ulteriore avviso, da domani tutte le ...

maltempo : presto la risposta Ue sui fondi di solidarietà per il Nord Italia : “Arriverà presto” la risposta della Commissione europea alla domanda Italiana di attivazione del Fondo europeo di solidarietà per fare fronte ai danni causati dalle alluvioni che hanno colpito il Triveneto negli ultimi giorni dell’ottobre 2018. Lo ha assicurato il direttore generale responsabile per le politiche regionali della Commissione europea, Marc Lemaitre, durante la diretta Facebook ANSA realizzata nell’ambito del ...

Pesante Allerta Meteo della Protezione Civile - il maltempo si sposta a Sud : venti forti e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in arrivo sullo stretto di Sicilia, determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni meridionali. La perturbazione interesserà in particolar modo la Calabria e la Sicilia con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, raggiungendo su queste ...

Allerta Meteo - il Ciclone Polare si è spostato sullo Jonio : adesso arriva più freddo - altre 24 ore di forte maltempo e neve al Sud [MAPPE] : 1/29 Il Ciclone Polare nel suo culmine durante la giornata di ieri: ha raggiunto i ...

Ciclone mediterraneo - maltempo - neve e temporali si spostano verso le Adriatiche e al Sud : Roma - L'intenso impulso polare proveniente dalla Groenlandia ha raggiunto il mediterraneo centro-occidentale dando vita ad una profondo vortice depressionario ( Ciclone mediterraneo ) in queste ore posizionato tra le Isole Maggiori. Nevicate copiose hanno già interessato il basso Piemonte, l'Appennino settentrionale, l'entroterra ligure ma anche la costa in particolare tra savonese e genovese. GIOVEDI' - Il maltempo ( ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - maltempo : il sindaco invita a limitare gli spostamenti per la possibilità di neve a bassa quota e le previste ... : «Invito i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi, giovedì 3 gennaio e domani, venerdì 4 gennaio 2019, quando sono previste condizioni ...

maltempo Puglia : predisposta assistenza per i senzatetto : L’ondata di freddo e le nevicate previste nelle prossime ore in Puglia hanno indotto i sindaci di Bari, Taranto e Brindisi a predisporre piani di emergenza per i senzatetto. Nel capoluogo pugliese il sindaco Antonio Decaro ha emanato un’ordinanza che aumenta i posti letto per i senzatetto nelle strutture di accoglienza convenzionate con il Comune. Complessivamente saranno messi a disposizione altri 85 posti. Il Comune di Taranto ha ...