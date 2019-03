Freccero | Popolo sovrano insuccesso | è un calvario per me | ma con mia direzione

blogo

(Di martedì 12 marzo 2019)"Sto lavorando a un programma comico in otto puntate per la prima serata di Rai2. Sarà una novità esclusiva nel panorama tv, dedicato al pubblico giovane. Più di questo però non posso dire perché non abbiamo ancora firmato i contratti". Lo ha annunciato il direttore di Rai2, Carlo, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, parlando dei palinsesti autunnali della rete di sui si definisce "supplente" (il suo mandato terminerà a fine novembre prossimo).ha annunciato che dopo l'estate Rai2 al lunedì tornerà ad ospitare Stasera tutto è possibile (da Napoli), che poi lascerà spazio ad "una produzione di un varietà innovativo e originale" dal titolo Contenuti zero (da Milano). Riguardo a Made in sud, attualmente in onda proprio il lunedì,lo ha definito "successo ...

