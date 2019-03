Facebook annuncia una propria criptovaluta

Facebook : Zuckerberg annuncia la crittografia end-to-end per garantire più sicurezza e privacy : Mark Zuckerberg ha annunciato l'introduzione della crittografia end-to-end per i messaggi personali degli utenti su tutte le piattaforme della sua azienda (oltre Facebook anche Messenger, Instagram e WhatsApp) per garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che scelgono di servirsi di queste piattaformi digitali. La crittografia end-to-end è un metodo di trasferimento dei dati in cui solo gli utenti che partecipano alla comunicazione hanno ...

Zuckerberg annuncia una svolta sulla privacy : come cambierà Facebook - in 6 punti : Il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato sul suo profilo il lancio di una nuova piattaforma che avrà l'obiettivo di garantire la massima privacy agli utenti, aumentando la sicurezza e ...

Consigliere comunale insulta Emma Marrone su Facebook. La Lega si dissocia e annuncia espulsione : La politica per prima deve dare il buon esempio". Valente: "Volgarità becera e sessista" "Siamo di fronte ad una violenza di linguaggio in linea con un'assurda cultura fondata sull'idea di uno ...

Mediaset annuncia : Facebook condannata per violazione coypright : Per la prima volta in Italia, Facebook è stata condannata dal Tribunale di Roma per violazione del diritto d’autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma. Questa svolta nella giurisprudenza italiana a tutela del copyright nasce da una causa avviata da Mediaset, un contenzioso dal valore economico modesto […] L'articolo Mediaset annuncia: Facebook condannata per ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Irene Curtoni rinuncia al gigante. L’azzurra annuncia su Facebook il forfait : Niente gigante mondiale per Irene Curtoni. L’azzurra ha deciso di rinunciare alla gara iridata in questa specialità, prevista il 14 febbraio, per via di alcuni problemi fisici che le impediscono di essere al 100%. Attraverso un post su Facebook la sciatrice nostrana ha chiarito i motivi per i quali non prenderà parte alla gara. “Purtroppo la pausa forzata (a causa della schiena) mi ha concesso poco tempo per allenarmi come si deve e ...

Parte il tour dei Negramaro - annunciato su Facebook che Lele Spedicato non parteciperà : Lele Spedicato, storico chitarrista dei Negramaro, non Parteciperà al prossimo tour. La notizia è stata pubblicata tramite post sulla pagina ufficiale di Facebook. Il ritorno di Lele sul palco era già stato annunciato una ventina di giorni fa, e tutti i fan del gruppo ci speravano, dopo il malore grave che aveva colpito Spedicato lo scorso 17 settembre e che aveva costretto i Negramaro a posticipare il tour 'Amore che torni', il cui inizio era ...

Caserta - giovane annuncia il suicidio su Facebook : Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di un giovane cittadino di Marcianise, in provincia di Caserta, che ieri sera aveva annunciato con un post su Facebook l’intenzione di suicidarsi. Ad annunciarlo è stato oggi lo stesso sindaco della cittadina alle porte di Caserta, che ricevuta la segnalazione da parte di un altro concittadino, ha avviato immediatamente le ricerche e ha allertato il comandante della Polizia Municipale Alberto Negro. ...

Facebook annuncia : su WhatsApp e Messenger 100 miliardi di messaggi al giorno : Laura Bononcini, Responsabile Relazioni Istituzionali per il Sud Europa di Facebook, durante un'audizione alla Camera sul 5G e la gestione dei big data: "messaggistica sempre più usata, stiamo riflettiamo sull'interoperabilità"