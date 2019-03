d' Amico International Shipping procede verso l' aumento di Capitale

finanza.lastampa

(Di martedì 12 marzo 2019) L'Assemblea straordinaria di d'conferma le deleghe al CdA per aumentare ilsociale, con l'intenzione di lanciare un'operazione didiper un ...

croalthe : RT @mvbrambilla: Grazie al mio amico e direttore generale di CIWF International, Philip Limbery. “BASTA GABBIE NEGLI ALLEVAMENTI”, al via l… - MarekNapoli : RT @mvbrambilla: Grazie al mio amico e direttore generale di CIWF International, Philip Limbery. “BASTA GABBIE NEGLI ALLEVAMENTI”, al via l… - Venere781 : RT @mvbrambilla: Grazie al mio amico e direttore generale di CIWF International, Philip Limbery. “BASTA GABBIE NEGLI ALLEVAMENTI”, al via l… -