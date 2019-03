Con lo scalatore Rossi lo spettacolo è assicurato

Save The Duck presenta la collezione FW 2019-20 : innovazioni tecnologiche in chiave outdoor Con lo scalatore Kuntal A. Joisher : Dall’impresa senza precedenti dello scalatore Kuntal A. Joisher le innovazioni tecnologiche in chiave outdoor di Save The Duck Save THE Duck, brand di piumini animal-friendly e green, presenta la collezione fall/winter 2019-2020 all’insegna delle innovazioni tecnologiche in chiave outdoor derivate dall’impresa senza precedenti dello scalatore vegano Kuntal A. Joisher. Un traguardo storico, la conquista degli 8.516 metri d’altitudine, ...