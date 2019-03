Boxe | Europei Under 22 2019 | Christian Zara e Gianluca Russo esordiscono vittoriosamente

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Due soli italiani impegnati nella giornata di oggi aglidi22 in corso di svolgimento a Vladikavkaz, Russia: entrambi, però,con successo., infatti, superano gli ottavi di finale nei rispettivi tornei riservati alle categorie 52 kg e 56 kg., in particolare, supera con pochissima fatica il tedesco Christopher Andreas Goman, battuto per decisione unanime dei giudici con cartellini quasi identici: quattro 30-27, un 30-25. Meno semplice, invece, è l’opera di, che per un paio di riprese non riesce completamente a venire a capo del moldavo Victor Vacula, prima di emergere in modo chiaro nella terza. Il verdetto, in questo caso, non è unanime, con l’azzurro che prevale per 4-1., nei quarti, sfiderà il georgiano Nodari Darbaidze, mentrese la vedrà con ilSergey Iarulin.Ben sette le ...

