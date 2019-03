Benigni stasera in tv | sarà ospite di Lessico Amoroso su Rai3

blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)torna in tivù, ma solo come. Il comico toscano questa sera apparirà su Rai 3, durante l'ultima puntata di, il programma di Massimo Recalcati.interverrà nella puntata intitolata Dio come ti amo con i suoi classici monologhi: reciterà La Divina Commedia di Dante, ormai il suo cavallo di battaglia, che a modo suo racconta un amore che sembra non esistere davvero, nascosto nelle pieghe di una superficiale quotidianità. Appuntamento a partire dalle ore 23.15.Per ricordare l'ultima volta del premio Oscar in televisione bisogna tornare indietro di due anni: era il 27 marzo 2017 quandoè intervenuto alla premiazione dei David di Donatello, dove ha ricevuto il premio alla carriera. Il suo ultimo vero show televisivo, invece, risale al 2016 con La Più Bella Del Mondo, evento dedicato ai 12 principi fondamentali della Costituzione della ...

