Tav | l' escamotage giuridico di Conte che mette d' accordo Di Maio e Salvini

finanza.lastampa

(Di domenica 10 marzo 2019) La botte piena e la moglie ubriaca. Quando la situazione sembrava stesse per precipitare, a ridosso della scadenza dei bandi, con un abile gioco di prestigio il presidente del Consiglio Giuseppe...

AndreaMarcucci : M5S e Lega sul #Tav scelgono la furbata. In pratica decidono di non decidere con l'escamotage della dissolvenza dei… - giornalettismo : Non è tanto una differenza burocratica, in quanto prevista dalla procedura. L'escamotage da 'avvocato del popolo'… - giancalex : RT @AlfonsoFuggetta: Ah non sono bandi! Sono 'avis de marchés'! Ma allora tutto torna! Tipo il 2,04. -