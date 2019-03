Stop all' asilo per i bimbi non vaccinati

Oggi è «Mobility Day» : Stop alle auto Tante iniziative e qualche polemica : Un'ulteriore caccia al tesoro sarà proposta nel pomeriggio da Biosphaera al parco dell'Adige Sud e non mancheranno spettacoli per bambini, sia all'Arsenale che al teatro Stimate e laboratori al Museo ...

'Col reddito di cittadinanza Stop al Rei : ecco perché alla fine ho rinunciato' : Patrizia Fioretti, disoccupata, ha 46 anni e 4 figli senza lavoro coi quali divide un appartamento di pochi metri quadri nei vicoli del centro storico di Napoli. A tutta prima sembrerebbe avere le ...

Ex moglie scansafatiche - Stop all'assegno : Se l'ex moglie è una "scansafatiche" non ha diritto all'assegno di mantenimento. È il Tribunale di Treviso, stavolta, a intervenire sul capitolo divorzi, scrivendo una nuova pagina del diritto di ...

I musulmani si arrabbiano. Ed è Stop alle lezioni gay : ...che comunque non si può non svolgere rispetto all'accaduto presso le scuole elementari di Saltley riguarda la capacità d'incidere - in questo senso sì positivamente - che molta parte del mondo ...

Treviso. Stop all’assegno di mantenimento : ecco perché : Arriva lo Stop all’assegno di mantenimento per una donna che in una causa di divorzio pretendeva dall’ex coniuge la somma

Stop alla Mezza Maratona serale di Roma : niente permessi : ... in un momento delicato in cui vive l'economia locale. L'Italia Marathon Club, nonostante questo ulteriore segnale di chiusura, con la sua esperienza di 24 anni di organizzazione della Maratona di ...

Ambiente - balneatori veneti : Stop alla plastica? Ottima idea ma difficile da realizzare : “L’idea di eliminare dalle spiagge l’uso di plastica è davvero bella, da appoggiare incondizionatamente. Però onestamente ritengo che applicarla non sarà affatto semplice, stanti così le cose. Io nel mio stabilimento vendo 600 bottigliette d’acqua al giorno, sono di plastica e devo consegnarle senza tappo. E’ il prodotto più venduto e non ha alternative, visto che da tempo è proibito l’uso delle bottiglie in vetro”. E’ questa l’opinione espressa ...

Un nuovo Stop alle ricerche dei due alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard : Dopo giorni di silenzio, che si sono lentamente trasformati in settimane, le ricerche dei due alpinisti del Nanga Parbat potrebbero essere arrivate a una svolta. Il 24 febbraio Daniele Nardi e Tom Ballard avevano fatto sapere che stavano seguendo l’itinerario che avevano precedentemente concordato, e che prevedeva un passaggio per la parete Diamir, conosciuta anche come via Mummery, e utilizzata solo una volta nel 1970 dai fratelli Messner per ...

Stop a sacchetti e imballaggi Ecco la famiglia che ha dichiarato guerra alla plastica : Varese, fanno la spesarinunciando a sacchettie imballaggi di plastica«Con mezz’ora in piùabbiamo ridottodi 7 volte i nostri rifiuti»

Allarme di Draghi : l'Europa frena la sua crescita. E sullo Stop pesa anche la situazione italiana : ... significa che gli istituti di tutta Europa, già messi a dura prova dai tassi zero, non sono costretti a scegliere fra i margini garantiti dalle operazioni più rischiose e il sostegno all'economia. ...

Ponte Morandi : Stop all’abbattimento del pilone n°8 - la commissione sta ancora esaminando la presenza di amianto : Situazione in standby per la commissione esplosivi che è stata costretta a bloccare l’abbattimento del pilone numero 8 del Ponte Morandi, che avrebbe dovuto essere distrutto sabato tramite esplosione controllata. Questo è quello che emerge dalla riunione della commissione esplosivi che si e’ tenuta in prefettura. I risultati delle analisi sui materiali, che sarebbero dovuti essere pronti oggi, non sono stati ancora terminati. ...