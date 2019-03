I am the Revolution | così tre donne guidano la rivoluzione in Afghanistan | Siria e Iraq

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) “Ci sono dei segnali che noti in una giovane donna quando passa da vittima a difensore: la sua voce diventa più forte, il pianto comincia a fermarsi, e poi dice no, oggi non piangerò”. Yanar Mohammed è una delle tre protagoniste di I am the, docufilm diretto da Benedetta Argentieri (giornalista indipendente e reporter di guerra) per raccontare laguidata da trein tre Paesi devastati dalla guerra: nell’ordineYanar, 59 anni, nella sua vita precedente era un architetto e per un certo periodo ha vissuto in Canada. Quando ha saputo che la situazione a Baghdad era degenerata, che levenivano rapite per strada e che l’era in preda ai terroristi è tornata a casa e nel 2003 ha fondato l’Organization of Women’s Freedom in(Owfi), che oggi presiede. Nei suoi anni di militanza politica, gli amici – soprattutto ...

