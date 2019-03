Giuseppe Conte | chi è la moglie del premier La vita privata

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Giuseppe Conte e l'ennesima 'mossa del cavillo' - di C. Paudice - : Se c'è la volontà politica non c'è incompatibilità insormontabile per il governo presieduto dall'ex vicepresidente dell'organo di autogoverno dei giudici amministrativi, Cpga,, ben fornito di ...

Giuseppe Conte e l'ennesima "mossa del cavillo" : L'ennesimo rimedio di facciata è così spregiudicato da indurre Luigi Di Maio a cercare di silenziare sbrigativamente le polemiche un'ora prima che l'attesa soluzione sia stata comunicata all'opinione pubblica: "La situazione si sta risolvendo positivamente. Quindi ora parliamo d'altro e andiamo avanti". Se una cosa è certa nell'intricato affare Tav che ha messo alle corde l'alleanza gialloverde è che la toppa è ...

Sulla Tav non prendere impegni irreversibili. Giuseppe Conte pubblica la lettera a Telt : Giuseppe Conte pubblica su Facebook due lettere inviate a Telt, società incaricata della realizzazione della Torino - Lione, e alla Francia. "Lavoriamo in piena trasparenza" scrive il premier.Alla Telt il premier comunica di aver chiesto di "astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed economici per lo Stato italiano con riguardo ai bandi di gara", in attesa ...

Tav - giravolta di Giuseppe Conte : "I bandi di gara non partiranno lunedì". Terrificante sospetto : zampino M5s : La telenovela Tav non finisce mai: "I bandi di gara non partiranno lunedì". Palazzo Chigi in una nota "corregge" l'indiscrezione lanciata dal sito del Sole 24 Ore sulla lettera inviata dal premier Giuseppe Conte alla Telt, la società italo-francese incaricata dei lavori dell'alta velocità Torino-Lio

Tav - Giuseppe Conte e l'indiscrezione clamorosa. "Clausola di dissolvenza" - la lettera top secret : si fa : Si sblocca la questione Tav. Secondo un'anticipazione del Sole 24 Ore, una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base dell'alta velocità Torino-Lione con la clausola di dissolvenza, che sarà motivata dal

Giuseppe Conte invia la lettera a Telt - avanti sulla Tav purché si possa tornare indietro : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Come anticipato ieri dall'Huffpost, è questa la strada che Giuseppe Conte ha deciso di percorrere per trovare una mediazione all'interno del Governo, in ...

Sergio Mattarella - Giuseppe Conte cruciale : 'Dipende tutto da lui. Se fallisce con Di Maio e Salvini...' : 'Dipende tutto da Giuseppe Conte '. Arriva dal Quirinale la sentenza definitiva sulla Tav e la crisi di governo alle porte tra Lega e M5s . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si chiama ...

Autonomia - Giuseppe Conte gioca contro il Nord : 'Non potrò mai permettere che...'. Salta tutto? : 'Sarò garante del fatto che verrà assicurata la coesione nazionale. Non potrò mai, mai, sottoscrivere un' intesa che possa compromettere l' interesse nazionale'. Giuseppe Conte fissa i paletti sull' ...

Giuseppe Conte - retroscena raggelante : 'Ha scoperto che non si può'. Di Maio fregato : Salvini incassa : Di fondo, poi, c'è un problema ancora maggiore ammesso dallo stesso Di Maio: non esiste una convergenza politica tra Lega e M5s in grado di far forzare la mano al governo.

Giuseppe Conte - retroscena raggelante : "Ha scoperto che non si può". Di Maio fregato : Salvini incassa : Si ritrova in un tunnel, Giuseppe Conte, e la luce in fondo non è quella che sperava di vedere. Francia e Unione Europea fanno muro, respingendo l'idea del governo italiano di rivedere i bandi di gara di Telt sulla Tav. E il premier non potrà far altro che dire un sì condizionato all'alta velocità T

