Alaves-Eibar 1-1

Pronostico Alaves vs Eibar - La Liga 09-03-2019 e Analisi : La Liga, 27^ giornata, Analisi e Pronostico di Alaves-Eibar, sabato 9 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Alaves-Eibar, in programma sabato 9 marzo. E’ un derby basco tra due squadre reduci da vittorie nell’ultimo turno. L’Alaves cerca i tre punti per portarsi in zona Champions League, mentre l’Eibar cerca una vittoria per avvicinarsi alla zona europea della classifica. ...