Tav | Salvini | Ok revisione | ma opera va fatta

Tav - Salvini : io irresponsabile? Di Maio parlava ai suoi : "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. Non si può fermarla e conto che il buon senso ...

Salvini dice di non voler far cadere il governo - ma i bandi Tav devono partire : Matteo Salvini ha respinto l'accusa di essere un "irresponsabile" rivoltagli da Luigi Di Maio ma ha ribadito che sulla Tav non mollerà e assicurato che il governo deve andare avanti. "Io irresponsabile?", si è chisto il vicepremier leghista intervenendo a Rtl 102,3, "no, sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi. Comunque non mi scandalizzo, ho sempre lavorato per riavvicinare le posizioni, devono partire i bandi per ...

Tav - Salvini : 'Lunedì partono i bandi - no a stop' | : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Tav - alta tensione nel governoMa Salvini : "Andremo avanti" : Scontro Lega-M5s sulla Tav. Salvini: "Se vanno fino in fondo ci vado anche io". Di Maio: "Irresponsabile". Ma poi il leader del Carroccio prova a spegnere le polemiche: "Andremo avanti" Segui su affaritaliani.it

Sergio Mattarella - perché è il migliore alleato di Matteo Salvini nel caos-Tav : Luigi Di Maio spacciato : Caos Tav. Caos assoluto, con il governo appeso a un filo. Matteo Salvini minaccia la crisi, Luigi Di Maio gli dà dell'irresponsabile. In tutto ciò il premier Giuseppe Conte ha gettato la maschera e si è apertamente schierato con i grillini. Tutto, ora, è possibile. Ad osservare preoccupato la situaz

Tav - guerra Salvini-Di Maio. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sul voto sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Tav - tensione tra Salvini e Di Maio. Francia : 'Aperti a discussione' - : "Sono pronto ad andare fino in fondo", avverte il ministro dell'Interno. Minacciare una crisi di governo "è un comportamento irresponsabile", risponde l'altro vicepremier. Conte: "Forti dubbi" sull'...

Salvini : non faccio saltare il governo per la Tav : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera". E ha sottolineato: "Ho ...

Tav - Matteo Salvini : "Tiro dritto - si va a casa". Luigi Di Maio insulta : "Irresponsabile" : La decisione finale ancora non c'è. Il premier Giuseppe Conte chiede ancora un supplemento di riflessione. «Scioglieremo la riserva lunedì, dateci tempo». Ammette che sui bandi da lanciare fra tre giorni, pena il venir meno di 300 milioni di finanziamenti europei, «c' è oggettivamente uno stallo». P

Tav - scontro totale Di Maio-Salvini"Governo a un passo dalla crisi" : scontro Lega-M5s sulla Tav. Salvini: "Se vanno fino in fondo ci vado anche io". Di Maio: "Irresponsabile". Si rischia la crisi di governo Segui su affaritaliani.it

"Tav - Salvini vuole dividere il M5S Da Parigi può arrivare la way out" : "Salvini sta cercando di dividerci per andare a Palazzo Chigi con un pezzo di M5S, Forza Italia e Fratelli d'Italia". E' la lettura che danno all'interno dei 5 Stelle di quanto sta accadendo in queste ore sulla vicenda della Tav Torino-Lione... Segui su affaritaliani.it

Tav della discordia - Governo sull'orlo della crisi : botta e risposta Salvini-Di Maio : Nonostante le smentite di facciata dei giorni scorsi, era chiaro a tutti che la partita della TAV fosse finita su un binario decisamente scomodo e pericoloso. Una situazione di stallo che sembra ...

Il premier Conte boccia la Tav - l'ira di Salvini : governo verso la crisi : Siamo oltre la Tav. Lega e 5Stelle ieri sono passati dalla melina alle cannonate. Da una parte il leader pentastellato, Luigi Di Maio, ha ribadito il no alla Tav e ha chiesto la sospensione dei nuovi...

Tav - Di Maio va allo scontro : Salvini minaccia la crisi di Governo : Dopo un vertice di Governo finito con una fumata nera il premier Conte convoca una conferenza stampa. Di Maio difende a...