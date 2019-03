Sondaggio Index | il tracollo di Luigi Di Maio in un solo anno di governo | quanti voti ha

Sondaggio Index a PiazzaPulita - per il M5s sette giorni mortali : quanto hanno perso - stanno evaporando : Come ogni giovedì sera, a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, viene proposto il Sondaggio Index Reserch. E come ormai capita da lunghi mesi a questa parte, il trend non varia: la Lega sale, il M5s scende. Ma in questo caso, così come nelle ultime rilevazioni, il tracollo grillino è impressionan