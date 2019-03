Non gli piace il parcheggio di una donna e la insegue con un piede di porco

Fabrizio Corona ammette : "Il pianto di Riccardo Fogli Non mi fa dormire da giorni" : Fabrizio Corona oggi pomeriggio ha convocato una conferenza stampa straordinaria a Milano affiancato da Pietro Farneti, responsabile della comunità in cui sta svolgendo un percorso terapeutico dopo le condanne riportate per spiegare cosa sta realmente accadendo dopo la puntata dell'Isola dei famosi trasmessa lunedì sera in cui ha scelto di recapitare un videomessaggio a Riccardo Fogli in merito al presunto tradimento di Karin Trentini con ...

Il governo azzeccagarbugli Non sa come dire che la Tav si deve fare. I bluff di Conte : Roma. Chissà che alla fine anche Matteo Salvini, sempre così poco incline all’autocritica, non dovrà rimangiarsele, quelle parole sbattute in faccia a Danilo Toninelli nella notte tra mercoledì e giovedì, quella del lungo vertice a Palazzo Chigi. “A me dei francesi non me ne frega un accidente”, dis

Fabrizio Corona - la verità sull'Isola : 'Il messaggio a Fogli montato - Non ho preso una lira' : Non si placa la polemica sull'Isola dei famosi 2019 dopo il tanto discusso video-messaggio di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli, che ha scatenato un bel po' di polemiche in rete e sui social. In molti hanno puntato il dito contro la produzione del reality show e lo stesso Corona, il quale questo pomeriggio ha indetto una conferenza stampa, durante la quale ha spiegato la sua versione dei fatti su questa vicenda. La verità di Fabrizio Corona ...

Handanovic e la difesa reggono - Brozovic tradisce dal dischetto : Inter sprecona a Francoforte - al ritorno Non si può sbagliare : Handanovic e la difesa reggono l’urto dell’Eintracht, Brozovic fallisce un’occasione d’oro dal dischetto: Francoforte-Inter finisce 0-0. ritorno in salita per i nerazzurri Dopo la due giorni di Champions League, il giovedì, come sempre, è il giorno dedicato allo spettacolo dell’Europa League. Mal digerito il ko della Roma nella giornata di ieri, quest’oggi tocca a Inter e Napoli scendere in campo per ...

Sfera Ebbasta furioso/ Video choc : 'Non è colpa mia se i vostri figli si drogano!' : Sfera Ebbasta furioso su Instagram si sfoga in un Video: 'In Italia tanti problemi ma c'è tempo per analizzare i miei testi'

Tv : Corona chiedo scusa a Riccardo Fogli - suo pianto Non mi fa dormire : "chiedo scusa a Fogli, vedere il suo pianto non mi ha fatto dormire per tre giorni". Lo ha detto Fabrizio Corona nel corso di una conferenza stampa

“Non ci sono più migranti” - Comune e Prefettura chiudono centro di accoglienza di Lucca : Dopo anni intensi caratterizzati da una situazione emergenziale perenne, il centro di accoglienza per migranti di Lucca chiude per mancanza di ospiti. Ad annunciarlo sono stati Prefettura e Comune spiegando che dopo la partenza degli ultimi richiedenti asilo, avvenuta in settimana, è stato possibile chiudere l'intera struttura di via delle Tagliate visto che nel frattempo nessun altro migrante è arrivato. "La Prefettura ha potuto assolvere il ...

Serie B Perugia - Nesta : «Non voglio vedere passi indietro con il Verona» : Perugia - Pronto per ospitare il Verona di Fabio Grosso , il Perugia cerca l'opportunità di agganciare il Lecce a quota 41 punti in classifica: "Mi aspetto domani una prestazione che ci faccia ...

Tav - Zingaretti : “Il governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora Non cade perché Non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...

F1 - Mercedes - Hamilton : 'Ferrari meglio dell'anno scorso - ma Non sono preoccupato' : Abbiamo la squadra migliore, c'è tanta esperienza, siamo i campioni del mondo non per caso, quindi dobbiamo essere diligenti e trovare dell'equilibrio nel nostro lavoro. Come pilota devo capire come ...

Vitalizi - Miccichè : “Non sono disponibile a tagliarli in Sicilia come ha fatto Fico alla Camera. L’Ars lo vuole? Mi sfiduci” : Gianfranco Micciché è assolutamente contrario ad applicare anche in Sicilia il taglio dei Vitalizi varato dal Movimento 5 stelle alla Camera. Una posizione nota quella del presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, che però l’esponente di Forza Italia ci ha tenuto a ribadire.”Non sono disponibile a tagliare i Vitalizi dei deputati regionali come ha fatto Fico alla Camera”, dice Micciché. Il presidente del Parlamento ...

Moto Gp - Valentino Rossi : 'Yamaha migliorata - quanto ancora Non lo so' : Valentino Rossi si appresta con il solito entusiasmo al via della sua 24/a stagione nel Motomondiale: 'È un pò come il primo giorno di scuola. Quella di quest'anno è una griglia molto forte e ci sono ...

Paolo Vallesi : «Molto della mia vittoria ad Ora o Mai Più lo devo a Ornella VaNoni. Gli altri maestri mi abbassavano i voti per strategia» : Paolo Vallesi e Caterina Balivo Reduce dalla vittoria ad Ora o Mai Più, Paolo Vallesi, ieri ospite a Vieni da Me, ha raccontato aneddoti della sua vita e fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show condotto da Amadeus. Il cantante rivela anzitutto di essersi lasciato ‘corteggiare’ piuttosto a lungo dalla trasmissione, che già lo avrebbe voluto nel cast lo scorso anno, ricevendo però un secco ‘no’: “No, ...

Rossi "Yamaha migliorata - quanto Non so" : ANSA, - ROMA, 7 MAR - "E' un po' come il primo giorno di scuola". Valentino Rossi si appresta con il solito entusiasmo al via della sua 24/a stagione nel motomondiale. "Quella di quest'anno è una ...