Modica | droga in macchina pronta per lo spaccio | arrestato modicano

Droga - Matteo Salvini : “Via la Modica quantità”. M5S : “Arrestiamo veri spacciatori o legalizziamo” : Tra Lega e M5S si è aperto un nuovo fronte di scontro, a partire dal ddl anti-spaccio presentato ieri dalla Lega. Per il senatore Matteo Mantero primo firmatario di un ddl al Senato per la legalizzazione della cannabis, "togliendo la modica quantità si perseguono i clienti e si salvano gli spacciatori".Continua a leggere

La nuova emergenza di Salvini si chiama droga (anche in Modica quantità) : Nelle ultime settimane il flusso migratorio nel Mediterraneo è calato. In assenza di navi da fermare e di slogan da gridare, Matteo Salvini ha capito che non può starsene con le mani in mano. Le elezioni europee sono dietro l’angolo, serve battezzare una nuova battaglia di quelle che fanno breccia nel cuore delle persone. Un boom di post relativi a operazioni contro il narcotraffico e arresti di spacciatori, con le solite maiuscole a elogiare il ...

Vittorio Feltri : "Il ddl Salvini sulla droga? Se abolisci la Modica quantità devi arrestare mezza Milano" : "Se tu abolisci la modica quantità devi arrestare il 50% degli abitanti di Milano. Il che è ridicolo, impossibile". È questa l'opinione di Vittorio Feltri sul disegno di legge sulla droga presentato da Matteo Salvini. La proposta del ministro dell'Interno prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia e l'eliminazione, per l'appunto, del concetto di modica quantità. Il giornalista, intervenuto ai Lunatici su Radio2, ...

Droga - Salvini presenta disegno di legge : “Aumentiamo la pena per chi spaccia e basta con la Modica quantità” : Un nuovo disegno di legge che inasprisce le pene ed elimina il concetto di quantità legalmente detenibile per uso personale. Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera annuncia il suo nuovo fronte di battaglia: la Droga. “A me interessa togliere dalle strade chi spaccia: poi quello che fa ognuno non mi interessa. I venditori di morte li voglio veder scomparire dalla faccia della terra”, dice il ministro dell’Interno, ...

Droga - Matteo Salvini : "Con il ddl Lega non esiste la Modica quantità. Se spacci vai in galera" : "Il nostro disegno di legge prevede il raddoppio delle pene detentive ed economiche per chi spaccia. E interviene sulla lieve entità: non esiste modica quantità. Ti becco a spacciare, vai in galera". Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera, illustra il prossimo passo della Lega nella guerra alla Droga. Spiega Salvini: "Le pene detentive passano da un minimo di tre ad un massimo di 6 anni e multe da minimo cinquemila, ...

Droga - Fontana : “Rivedere la ‘Modica quantità’ - impedisce di eliminare gli spacciatori” : “La modica quantità è un aiuto prezioso per gli spacciatori, che difficilmente si fanno trovare con quantità superiori: vengono arrestati e in serata sono già liberi”. Il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana in un’intervista al Corriere della Sera evidenzia la necessità di ripensare profondamente il sistema della prevenzione e dell’assistenza in tema di droghe, ma anche di rivedere norme come la “modica ...

