I numeri delle donne che lavorano

agi

(Di venerdì 8 marzo 2019) Negli ultimi 27 anni i passi per ridurre la differenza nei tassi di occupazione tra uomini enon hanno avuto un esito significativo: il gap, segnala il rapporto Un balzo in avanti per l'uguaglianza di genere pubblicato il 7 marzo 2019 dall'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), si è ridotto di meno di due punti percentuali rispetto al 1991 e, nel 2018, si assesta al 26%. Significa che, a livello globale, lechesono un quarto in meno degli uomini (in percentuale).Lecon un impiego pagato sono il 45,3% della popolazione femminile totale; gli uomini il 66,5%. La differenza tra queste due percentuali non è uguale al 26% richiamato prima perché, nel mondo, le persone di sesso femminile sono più dei maschi.In Italia lavora il 48,9%Meno di una donna su due, in Italia, lavora. Con un tasso del 48,9& sul totale della popolazione ...

you_trend : ?? Dopo 10 giorni il conteggio dei voti delle #RegionaliSardegna non è ancora concluso: 'colpa' di 35 sezioni dove… - ignaziomarino : Si conferma il trend di crescita delle #donazioni in #Italia, nel 2018 sono stati 3718 i #trapianti di organi effet… - soloiltoro : @Sofia_1_vv @LaStampa Io non la apro nemmeno al bar gratis.leggo con piacere,xò,i numeri delle copie vendute in caduta libera da anni. -