ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) L’amica di mia figlia mi guarda di sbieco, quasi ritrosa, mentre loro, fanciulle in fiore in procinto di sbocciare, parlano come donne a un tea party. “Io ho il”, dice una decenne a proposito di un indumento che a suo dire le casca male.Padre e figlia sono nella sala d’attesa di una scuola di ballo. Si parla dei fisici delle ballerine di danza classica. Il padre, rivolto alla figlia ultra trentenne, le dice ridendo senza alcun freno inibitore o titubanza per essere davanti ad estranei: “Tu hai sempre avuto il”.Questi commenti, a cui le donne sono aduse da giovanissime – a meno che la genetica non abbia donato loro fisici naturalmente esili – mi hanno portato alla mente immagini che, da donna matura e finalmente consapevole del proprio corpo, avevo archiviato nel cassetto dei ricordi spiacevoli di gioventù.Quante donne hanno vissuto una parentesi ...

Cascavel47 : Culone di tutto il mondo unitevi! - Tutto_stronzo : Ma che culone ha Federico??#MasterChefIt - Enrob11 : @federico_zerbo @matteosalvinimi Intanto stai calmo che non mi pare aver mai dato confidenze a un soggetto simile,… -