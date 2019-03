adnkronos

(Di venerdì 8 marzo 2019) ... dopo il brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, fatto a pezzi nel consolato saudita di Istanbul: " Il principe ereditario Mohammed Bin Salman - continua Panzeri - sta girando il mondo, ...

borghi_claudio : Mi sono dimenticato ieri di far sapere al dott. Pereira che se lui pensa che non si possa fare a meno di far entrar… - tamangha : RT @borghi_claudio: Mi sono dimenticato ieri di far sapere al dott. Pereira che se lui pensa che non si possa fare a meno di far entrare i… - sherlock5stelle : 'Cda della Scala dica no ai sauditi', monito da Strasburgo : Panzeri all'Adnkronos: 'L'accordo comporta una serie… -