8 marzo e i numeri sulla disparità salariale | più le donne sono istruite più sono

(Di venerdì 8 marzo 2019) Paola Tablet, nel libro Le dita tagliate, racconta che l’antropologa Françoise Heitier, durante un’intervista televisiva, ricordò che in Burkina Faso aveva visto “infinite volte le bambine piccolissime chiedere da bere o da mangiare alla madre” ricevendo spesso un rifiuto. Heritier si accorse solo dopo molto tempo che maschi e femmine avevano un diverso accesso all’alimentazione. Quando chiese il motivo, le risposero che “una donna in tutta la sua vita non potrà mai soddisfare le sue necessità e tanto vale che ci si abitui subito”.Le dita tagliate Prezzo: 12.75€Acquista su Amazon La povertà delleè stata sempre talmente connessa alla condizione di genere, da risultare spesso invisibile, forse la più invisibile tra le discriminazioni che hanno colpito e colpiscono le. Laeconomica tra ...

