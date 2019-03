Roma, tangenti ed estorsioni: 5 arresti

Cinquedei carabinieri del comando provinciale di, tra le province die Frosinone. I 5 sono accusati a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore di Tivoli (RM). Un pubblico amministratore locale si era rivolto a soggetti vicini alla camorra per convincere l'imprenditore a pagare la tangente per un'appalto da 6 mln per costruire e gestire loculi nel cimitero di Ferentino (FR). Le intimidazioni sono avvenute con l'uso di armi e raid nell'azienda della vittima.(Di giovedì 7 marzo 2019)

