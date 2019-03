Pensioni Quota 100 e opzione donna | la riforma non pensa abbastanza in rosa

?Pensioni ultima ora : Quota 100 e uscita anticipata 2019 - accordo Miur-Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 e uscita anticipata 2019, accordo Miur-Inps Novità dall’Inps: questa volta sul fronte dei pensionamenti nel campo della scuola. Infatti data 5 marzo 2019 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha diramato un comunicato con un annuncio importante. Relativamente all’accordo raggiunto con Ufficio scolastico regionale e l’Ambito provinciale MIUR Roma. Vediamo nel dettaglio di cosa si ...

Pensioni - con quota 100 la scuola si svuota : a settembre servono 140mila docenti : I docenti scelgono la pensione e, anche grazie all'aumento dei ritiri dal lavoro con la quota 100, le scuole rischiano di rimanere senza insegnanti, almeno quelli fissi. A settembre, in seguito ai pensionamenti con legge Fornero e quota 100, il rischio è quello di avere 1.400 cattedre da assegnare. Ma il problema riguarda anche e soprattutto le modalità di reclutamento dei docenti.Continua a leggere

Pensioni : Quota 100 - con i prepensionamenti favorite le assunzioni nella PA : Nonostante la criticità delle parti sociali sulla famigerata Quota 100 contenuta nel maxi decreto unico ancora in esame alla Camera, il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno sottolinea che ogni cessazione del rapporto di lavoro con il meccanismo delle quote verrà sostituito con nuove assunzioni nel pubblico impiego. Bongiorno: 'Con Quota 100 nuove assunzioni' Con il sistema della Quota 100, infatti, circa 395 mila lavoratori ...

Pensioni : Quota 100 e OD - da chiarire il problema degli esclusi : Il cosiddetto decretone è ancora in esame alla Camera in attesa del parere definitivo e la successiva conversione in legge che dovrà avvenire entro il 29 marzo. Tuttavia, vi sono ancora molto nodi da chiarire per quanto riguarda le escluse dall'Opzione Donna e dal meccanismo della Quota 100. Quota 100 è insufficiente per i sindacati I sindacati Cgil, Cisl e Uil, infatti, intervenuti in audizione alla Commissione Lavoro alla Camera si sarebbero ...

Pensioni Quota 100 supera 80mila domande - Di Maio sul RdC : 'Mantenuta promessa' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 7 marzo 2019 vedono emergere nuovi dati in merito al numero di richieste d'accesso anticipato alla pensione tramite la Quota 100. Nel frattempo dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio arrivano le stime riguardanti i prepensionamenti che si concretizzeranno nel triennio di sperimentazione, mentre dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio emerge soddisfazione per la partenza delle domande di accesso al reddito e ...

Pensioni : Quota 100 - ipotesi contributo fisso per gli esodati allo studio di Montecitorio : Il decretone sui Quota 100 e reddito di cittadinanza è ancora in esame alla Camera: il Governo Conte starebbe valutando la possibilità di introdurre nuovi correttivi al fine di garantire una copertura previdenziale ai lavoratori che nel 2011 sono rimasti penalizzati dalla Riforma Fornero. Decretone in esame alla Camera Si tratta dei cosiddetti esodati che, nonostante abbiano raggiunto i requisiti per il pensionamento di anzianità, non hanno ...

Pensioni ultime notizie : esodati Quota 100 - chi sono i lavoratori : Pensioni ultime notizie: esodati Quota 100, chi sono i lavoratori Sulle Pensioni ultime notizie riportano un possibile nuovo rischio esodati, stavolta causato da Quota 100. L’ipotesi si verificherebbe se il decreto che contiene la misura non venisse convertito in legge entro i termini prestabiliti. Intanto il direttore generale dell’Inps afferma che, nonostante il numero alto delle domande presentate, è ancora tutto in linea con le ...

Quota 100 : anticipo TFS sale a 45 mila euro - cosa cambia per le Pensioni : Quota 100: anticipo TFS sale a 45 mila euro, cosa cambia per le pensioni Aumenta la soglia dell’anticipo del Tfs, il trattamento di fine rapporto degli statali; ciò avviene per effetto delle modifiche al decreto che introduce anche il reddito di cittadinanza oltre a Quota 100. Da 30mila euro si passa a 45mila euro grazie alla previsione di un apposito meccanismo bancario che poggia su una convenzione con l’Abi. Da segnalare poi che ...

Pensioni ultima ora : dimissioni Quota 100 pubblico-privato - procedura Inps : Pensioni ultima ora: dimissioni Quota 100 pubblico-privato, procedura Inps Grazie alle nuove misure del Governo Conte come Quota 100 già in queste settimane sono decine di migliaia i lavoratori che hanno deciso di andare in pensione. E vista la ricorrenza dell’argomento in tanti è sorto un dubbio. Una volta maturati i requisiti per andare in pensione, il pensionamento e l’uscita dal mondo del lavoro sono automatici? O devono ...

Pensioni : quota 100 e reddito di cittadinanza - conti non tornano : ... una prospettiva 'pericolosa', in assenza non solo di un'efficiente macchina organizzativa e di controllo, ma anche e soprattutto alla luce del rallentamento dell'economia del paese". Ricevi ...

Pensioni di cittadinanza pronte al via - il testo della Quota 100 alla Camera : Le ultime novità sulla riforma previdenziale ad oggi 6 marzo 2019 vedono arrivare finalmente la data utile per l'invio delle domande di accesso alle Pensioni di cittadinanza. In attesa di registrare i dati sull'afflusso delle prime richieste, alla Camera dei deputati prosegue la discussione riguardante le nuove uscite anticipate contenute nel decretone, ed in particolare la Quota 100. Infine, si segnala che il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 slitta a settembre 2020 - chi rischia : Pensioni ultime notizie: Quota 100 slitta a settembre 2020, chi rischia Sul tema Pensioni ultime notizie riportano gli accessi al pensionamento anticipato da parte del personale scolastico. Per docenti e Ata esiste solo una finestra temporale di uscita: come di consueto, quella di settembre. Perciò, eventuali ritardi burocratici causerebbero uno slittamento non di 3 o 6 mesi, bensì di 1 anno. Ma perché parliamo di ritardi? Perché secondo il ...

Pensioni - il PD critica il M5S sulla reale efficacia di Quota 100 : Dalla sinistra e dal partito democratico sono arrivate pesanti critiche sulla reale efficacia della riforma Quota 100, cavallo di battaglia della campagna elettorale del governo Lega-M5S. A confronto dunque sono finiti i punti deboli di Quota 100 e quelli della riforma Fornero, già individuati da Boeri in Parlamento due anni fa. Le considerazioni del Partito Democratico Alle critiche mosse dall'economista e politico del PD Tommaso Nannicini si ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 “adatta a pochi” - incontro Di Maio-Cgil : Pensioni ultima ora: Quota 100 “adatta a pochi”, incontro Di Maio-Cgil Pensioni ultima ora: l’iter di conversione in legge del decreto n. 4/2019 procede a ritmo spedito. Dopo l’ok al Senato il decreto-legge è all’esame della Camera. Proprio all’interno dei passaggi verso l’approvazione definitiva si inserisce l’audizione degli esponenti sindacali di fronte alle Commissioni della Camera. Pensioni ultima ...