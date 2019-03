Nibali | ‘Il ciclismo italiano soffre’ | l’idea di un team nato dal crowdfunding

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Per ilil presente è ricco di contraddizioni e il futuro carico di incognite. I corridori azzurri sono ancora presenti in gran numero nel World Tour, così come anche manager e tecnici. Il nostro movimento non ha però più da anni una squadra nella categoria maggiore, ed anche a livello giovanile l’Italia non è più tra i punti di riferimento non essendo rimasta al passo con i cambiamenti arrivati da altre nazioni. Il campione più rappresentativo del, Vincenzo, ha rimarcato questi aspetti contraddittori in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, da cui è stata rilanciatadi una nuova squadra italiana per rilanciare il movimento.: ‘Il motivo principale è la globalizzazione’ Anche in questo 2019 non ci saranno squadre italiane tra le 18 che compongono il World Tour, la massima serie delmondiale. Per un movimento storico ...

BonzoMassimo : RT @Eurosport_IT: Vincenzo #Nibali è già carico per la #StradeBianche e poi per la 'sua' #MilanoSanremo ma intanto analizza il momento del… - Martinos85 : RT @Eurosport_IT: Vincenzo #Nibali è già carico per la #StradeBianche e poi per la 'sua' #MilanoSanremo ma intanto analizza il momento del… - fra95it : RT @Eurosport_IT: Vincenzo #Nibali è già carico per la #StradeBianche e poi per la 'sua' #MilanoSanremo ma intanto analizza il momento del… -