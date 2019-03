 Soffrirà | muterà | ma la Terra non scomparirà Una mostra a Milano

agi

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Per "invertire la marcia" del riscaldamento del pianeta ed evitare che nel futuro cessino le condizioni per la vita umana sullaoccorrerà adottare "misure senza precedenti". Lo ha constatato, presentando la"Capire il cambiamento climatico" al Museo di Storia Naturale di, il presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli. "Viviamo in un momento cruciale della storia dell'umanità, l'Antropocene, in cui la presa di coscienza delle popolazioni, la posizione dei governi, la rivoluzione tecnologica delle energie rinnovabili e la scelta etica di consumi più moderati rappresentano l'unica possibilità di invertire una marcia che ci porta verso tempi ostili", ha aggiunto.In un momento in cui soprattutto i giovani dino sensibilità al tema del futuro del pianeta, facendo propria la battaglia della giovanissima Greta Thunberg e ...