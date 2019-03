Istat | fase difficile | economia in ulteriore calo

Istat : indicatore anticipatore segna nuova flessione - continua fase di debolezza : In Italia, il recente andamento del settore manifatturiero conferma la fase di difficoltà di tenuta dei livelli produttivi. Lo dice oggi l'Istat nella sua nota mensile sull'andamento dell' economia italiana in cui rende noto come l'indicatore anticipatore ha segnato una nuova flessione, suggerendo il proseguimento dell'attuale fase di debolezza del ciclo economico italiano. L' ...

Istat : non si arresta fase di debolezza : 12.58 Prosegue la fase di debolezza per l'economia italiana. Lo rileva l'Istat spiegando che il recente andamento del settore manifatturiero conferma la fase di difficoltà di tenuta della produzione e che la riduzione della disoccupazione appare ancora molto lenta, malgrado l'aumento degli occupati temporanei. Inoltre, a dicembre la fiducia dei consumatori ha segnato un ulteriore calo in tutte le componenti; quella delle imprese è peggiorata ...