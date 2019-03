Grazie al Tav

repubblica

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Ieri Giuseppe Conte si è esibito in un'improvvisata conferenza stampa sulla questione Tav che trovate in altre parti del giornale tradotta in italiano. Di seguito, invece, la trascrizione letterale ...

GianlucaVasto : Avete certamente letto su tutti i giornali queste splendide notizie (#Inail giù, Wi-Fi gratis, più lavoro stabile g… - NO09250342 : Incrementare economia vuol dire lavoro e infrastrutture, priorità TAV va in questa direzione. ITALIA migliore, Euro… - M5S_No_Grazie : RT @ibico75: A furia di mettersi di traverso, sta a vedere che il traforo lo fanno a Toninelli. #Tav #Toninelli #6marzo -