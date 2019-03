Trieste fa rotta sulla scienza

Porti chiusi e rotta balcanica aperta : il viaggio sui sentieri dei migranti : “A Trieste arrivano in media 10 persone al giorno” : La rotta balcanica dei migranti non si è mai chiusa. Lo raccontano le decine di mucchietti di vestiti, zaini, spazzolini da denti che si ritrovano ogni giorno nella Val Rosandra, la riserva naturale sul Carso al confine tra Slovenia e Italia. A pochi minuti di macchina da Trieste. “Da luglio ad oggi in questi sentieri abbiamo trovato resti di persone migranti che hanno lasciato i vestiti per cambiarsi – racconta Lucio Ulian, del Corpo Forestale ...